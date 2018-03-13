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Bayern Münih İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Bayern Münih, İstanbul'a geldi.

Bayern Münih İstanbula geldi

13 Mart 2018 15:48

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, yarın oynanacak rövanş mücadelesi için saat 14.40’ta özel bir uçakla Atatürk Havalimanı’na geldi. Bayern'li futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde takım otobüsüne geçerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı. Otobüse polis korteji eşlik etti.

Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesi yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Jup Heynckes ve beraberindeki bir futbolcu bugün saat 19.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi son antrenmanını ise saat 20.00'de yine Vodafone Park'ta yapacak. 

Emrah Kuş

Etiketler: Bayern Münih, İstanbul

 

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