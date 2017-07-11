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Bayern Münih, James Rodriguez'i kiraladı

Bayern Münih, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Bayern Münih, James Rodriguezi kiraladı

11 Temmuz 2017 14:54

Bayern Münih, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki James Rodriguez'i 2 yıllığına kiraladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, başarılı orta sahanın 30 Haziran 2019'a kadar Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "James çok yönlü bir oyuncu. O, gol yollarında önemli bir tehdit. Bu transfer ile ekibimizin kalitesini daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

2014 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken ve o dönem 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez, İspanyol deviyle çıktığı 111 maçta 36 gol, 41 asistlik performans sergiledi. 

Etiketler: Bayern Münih, James Rodriguez


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