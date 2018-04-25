Bayern Münih Real Madrid şifresiz canlı izle Az Tv idman Tv | Bayern Madrid Az Tv idman TV canlı

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbol meraklıların en çok merak ettikleri konu ise Bayern Münih Real Madrid mücadeles İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak mı? İşte Bayern Münih Real Madrid maçı ile ilgili tüm bilgiler...

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Müller, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid deplasmanda Bayern Münih engelinden avantajlı bir skorla ayrılıp, saha avantajını eline geçirmek istiyor. Bayern ise ilk maçta finale kalabilmek için iyi bir skor elde etme peşinde. İki takım arasında oynanan son 7 Şampiyonlar Ligi karşılaşması heyecanlı maçlara sahne oldu. İki takım arasında oynanan son mücadele 4-2 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. 7 karşılaşmada 6 kez Real Madrid galip gelirken 2007 yılında oynanan karşılaşma 2-1 Bayern Münih'in galibiyeti ile sona ermişti.