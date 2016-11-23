Olimp-2 Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol Alman ekibinden geldi. Bayern Münih, 35. dakikada Douglas Costa ile 1-0 öne geçti. Ancak 44. dakikada Sardar Azmoun, Rus ekibine eşitliği getiren golü kaydetti. İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 49. dakikada kazanılan penaltıyı Poloz filelere göndererek Rostov'u 2-1 öne geçirdi. 52. dakikada Bernat, yeniden eşitliği sağlayan golü atarken, 67. dakikada Rostov'lu Christian Noboa, 90 dakikanın skorunu belirledi. (3-2)
Bu sonuçla Rostov puanını 4'e yükseltirken, Alman devi Münih ise 9 puanda kaldı.