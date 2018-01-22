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Baygın haldeki köpeği araçların ezmesi için yola atan şahıs yakalandı

Giresun’da baygın haldeki köpeği araçların ezmesi için sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu'na atan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Baygın haldeki köpeği araçların ezmesi için yola atan şahıs yakalandı

22 Ocak 2018 13:44

Edinilen bilgilere göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın baygın haldeki köpeği sürükleyerek araçların ezmesi için Karadeniz Sahil Yolu'na attığı görüntülerin basına yer almasının ardından görüntüleri delil sayarak şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın kimliğinin tespiti için Giresun Limanı güzergahındaki güvenlik kameraları ile bölgeyi gören MOBESE kameralarının görüntüleri incelemeye alınırken, şahıs yapılan takip sonucu sahildeki bir işletmede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 62 yaşındaki B.U. isimli kişi olduğu ilk ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın GBT sorgusunda geçmişe dönük sabıka kaydı da çıktı. 

Ahmet Bilge

Etiketler: Giresun, köpek

 

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