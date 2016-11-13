Edinilen bilgiye göre Bayır Mahallesi Necmi Yener caddesi kavşağında E.T. yönetimindeki 34 LH 8873 plakalı araç ile M.S. yönetimindeki 48 NT 21 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde çarpışmanın etkisi ile ön tarafında büyük hasar oluştu.

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kaza yerinde güvenlik önlemi alması sonrası kazada otomobil sürücüsü M.S., A.S., F.S. ve S.Y. kazada hafif yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servisi ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bekir Tosun

MUĞLA