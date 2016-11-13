Diğer
Kategoriler

Bayır’da kaza: 4 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bayırda kaza: 4 yaralı

13 Kasım 2016 14:46

Edinilen bilgiye göre Bayır Mahallesi Necmi Yener caddesi kavşağında E.T. yönetimindeki 34 LH 8873 plakalı araç ile M.S. yönetimindeki 48 NT 21 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde çarpışmanın etkisi ile ön tarafında büyük hasar oluştu.

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kaza yerinde güvenlik önlemi alması sonrası kazada otomobil sürücüsü M.S., A.S., F.S. ve S.Y. kazada hafif yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servisi ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Bekir Tosun
MUĞLA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!