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Baykal'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma hakkı olduğunu belirterek "Sayın Genel Başkan, ‘Ben adayım’ derse biz arkasında oluruz, adayımız o olur. Böylelikle aday arama olayı gündemden kalkar.” dedi.

Baykaldan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

02 Mayıs 2017 00:25

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türk’te referandumun ardından partisinin izleyeceği politikaları değerlendi. Baykal, "Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanlığı adayıyım derse, biz arkasında oluruz, adayımız o olur. Doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Kendisi uygun gördüğünde böyle bir karar alacaktır. Yüzde 49'u tutmanın yolu adayı netleştirmek" diye konuştu. Kendisinin aday olmak isteyip istemeyeceği sorusuna ise "Benim böyle bir talebim yok" cevabını verdi.

Baykal, bu süreçte önemli kararı Kılıçdaroğlu’nun vermesi gerektiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Genel Başkan ‘Ben adayım’ derse artık aday arama olayı gündemden kalkar. Bundan sonra önümüzdeki iki yıllık sürede o adayı topluma kabul ettirme, koalisyonla uyumunu sağlama ve milletle kucaklaşma çabası olur. Bu doğrultuda gayret göstermemiz gerekir. “

Etiketler: chp, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu


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