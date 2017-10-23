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Baykal'ın durumuyla ilgili hastaneden açıklama!

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın durumunun hala ciddi olduğunu belirterek, “Yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi” dedi.

Baykalın durumuyla ilgili hastaneden açıklama!

23 Ekim 2017 19:39
Baykal'ın durumuyla ilgili hastaneden açıklama! - Tıkla İzle

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavisine devam edilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, “Yoğun bakım altında, durumu hala ciddi. Bilinç yine kapalı. Ancak genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi. Spontan solunum kapasitesi iyi. Beyin sapı refleksleri iyi. Ağrılı uyarılara cevap dünkü düzeyde. Ödem çözülme süreci devam ediyor. Devam ettikçe Deniz Bey'in toparlanmasını daha iyiye gitmesini bekliyoruz. Bu sürecin iyiye gitmesi için yeni bir komplikasyonun da ortaya çıkmaması gerekiyor. Arkadaşlarımız görüntülü incelemeleriyle gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Tomografi ve ardından bir emar çekildi. Biz onun da sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım diye biraz gecikmeli açıklama yaptık. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi. Bu süreç sabırla takip edilecek. Bu tür hastalıklarda süreç günler, haftalar alabiliyor. Umudumuz beynin kendisini toparlayacağı yönünde. Bunun için uyutulma işlemi çok önemli. Uyutulma işlemine devam edilecek. Beynin desteklenmesi tedavisine, genel destek tedavisine ve cihazlı solunum desteğine yine devam edilecek. Düne göre bir gerileme yok” ifadelerini kullandı. 

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü
 

Etiketler: Ankara Üniversitesi Rektörü, Deniz Baykal, Prof. Dr. Erkan İbiş

 

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