Diğer
Kategoriler

Baykal’ın sandalyesi boş bırakıldı

CHP Antalya 36’ncı İl Olağan Kongresi başladı. Kongrede en dikkat çekici görüntü, rahatsızlığından dolayı Almanya’da tedavi gören Deniz Baykal’ın isminin yazdığı boş sandalye oldu.

Baykalın sandalyesi boş bırakıldı

07 Ocak 2018 15:35

CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarıştı. Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP’li belediye başkanlarından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe belediye başkanları ile başkan adayları Vahap Tuncer ve Ahmet Kumbul katıldı.

Saat 12.00’de başlayan kongreye adaylar kendilerini desteleyen partililerin tezahüratları eşliğinde salona geldiler. 45 doğal delegenin bulunduğu CHP’de, mahallelerdeki seçimlerin ardından çıkan 600 delegenin oyuyla belirlenecek olan kongrede, daha önce adaylığını açıklayan ve CHP’de il başkanlığı ile milletvekilliği de yapmış olan Tuncay Ercenk son dakika aday olmadığını açıkladı.

DENİZ BAYKAL’IN SANDALYESİ BOŞ KALDI

Kongrede dikkat çeken bir detay ise eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın protokoldeki sandalyesi oldu. Almanya’daki tedavisi süren Deniz Baykal’ın protokoldeki sandalyesine ismi yazıldı. İlk başta kimsenin oturtulmaması kararı alınan sandalyeye Ankara Milletvekili ve Divan Başkanı Murat Emir yanlışlıkla oturdu. Bir müddet sonra ise sandalyeden kalkan Emir, daha sonra divan kurulundaki yerine geçti. Bu sırada ise Baykal’ın isminin yazdığı kağıt yere düşerken, partililer tarafından alınarak tekrar sandalyeye yapıştırıldı.

Baykal’ın sandalyesine oturan divan başkanı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Baykal’ı özlediklerini belirterek, “Kendisine acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede burada olacağına inanıyoruz” dedi.

Antalya’nın yeni il başkanının belli olacağı kongre konuşmalarla devam ediyor.

Etiketler: Deniz Baykal

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç