Baykurt: 'Zaferimizi ilan edeceğimiz ana kadar durmadan çalışacağız'

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Av. H. Mehmet Baykurt Beşiktaş'ta seçmenlerle bir araya geldi. AK Parti teşkilatlarının bu süreçte ortaya koyacakları performansın, seçimi zaferle taçlandırmanın en belirleyici rolü olacağını ifade eden Baykurt, "cefa olmadan, sefa olmaz" diye konuştu.

Çalışıp gayret göstermeden, olumlu bir sonuç beklemenin mümkün olmadığına vurgu yapan Baykurt, “Geriye kalan şu yirmi dört, yirmi beş günlük sürenin her dakikası çok önemlidir. Gece gündüz demeden durmadan çalışıp, milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıp, desteklerini istiyoruz. Lise, üniversite öğrencilerimizin, esnaflarımızın ve bulunduğumuz bölgede bulunan her hanenin kapısını çalacağız. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için onları sandık başına getirip tercihlerini AK Parti’den yana kullanmalarını sağlamalıyız. Bunun için partimizin her bireyi 24 Haziran sabahına kadar, dur durak bilmeden çalışmalarına devam edecektir” şeklinde konuştu.

Millete Efendi Olmaya Değil, Hizmetkar Olmaya Geldik

Beşiktaş İlçe Başkanlığında yapılan istişare toplantılarının ardından Vişnezade mahallesinde ev ziyaretlerine çıkan Baykurt, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada yaptığı konuşmada AK Parti’nin millete efendi olmak için değil, milletin hizmetkarı olmak için yola çıkan bir parti olduğunun altını çizen Baykurt, makam ve mevkilere değil, milletin gönlündeki tahta talip olduklarını ve bunun için durmadan millet için yatırımlar ve hizmetlerde bulunduklarını kaydetti.

AK Parti’nin seçim manifestosundaki dava tanımını hatırlatan Baykurt, Manifestomuzda “Davamız bu ülkeye, bu aziz millete hizmet davasıdır." şeklinde tarif edilmektedir” dedi.

AK Parti’nin yaptığı hizmetlere değinen Baykurt, “Ülkemiz artık 5 cent için IMF kapılarında beklememektedir. Milli gelirimiz arttıkça, teknoloji satın alan değil, teknoloji satan bir devlet haline geldikçe, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği güçlendi. Savunma alanında kendi tankını, topunu, helikopterini, Silahlı İHA’sını üreten bir devlet olduk. Başkalarının yaptığı gibi uçak fabrikalarını kapatmadık. Bürokratik oligarşinin hakimiyetine son vererek. Yeter söz milletin dedik. Artık yatırım denilince akla AK Parti gelmektedir. Yıkan değil yapan bir AK Parti ile bu ülkenin yoluna devam edebilmesi için 24 Haziran sabahına kadar dokunmadığımız gönül, tutmadığımız el bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretlerinin ardından esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Baykurt, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin Sevgi Parkı’nda verdiği sokak iftarına katılıp masaları tek tek gezerek vatandaşlarla el sıkıştı. İftar Programının ardından Vişnezade Camii’nde akşam namazını eda eden Baykurt, namaz sonrası Vişnezade mahalle sakinleri ile çay sohbetinde buluşup AK Parti’nin hizmetlerini anlattı.

Daha sonra hasta ziyaretlerine çıkan Baykurt, taksi duraklarına da uğradı. Taksici esnafın dertlerini, sorunlarını dinleyen Baykurt, taksicilerin ilgisi ile karşılandı. Özellikle UBER sorununun çözülmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren taksiciler, 24 Haziran’da AK Parti’den yana teveccüh göstereceklerini söylediler.