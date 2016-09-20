Edinilen bilgiye göre, Boğazköy barajının Hamzabey köprüsü mevkiinde, bir ağaçtaki misinaya takılan baykuşun çırpınışlarını gören sürücüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Baraja gelen itfaiyesi ekipleri, baykuşu kurtarmak için öne keşif yaptı. Baykuşa itfaiyenin merdivenli aracı ile ulaşılabileceği anlaşılınca, İnegöl-Yenişehir kara yolunun kısa süreliğine araç trafiğine kapatılmasına karar verildi. Olay yerine gelen jandarma trafik timi, Hamzabey köprüsü üzerine kurulacak olan merdivenli araç için yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Trafiğin kapatılması ile araçlarından inen sürücüler meraklı gözlerle kurtarma çalışmalarını seyretti. Köprü üzerine kurulan merdivenli aracın sepetindeki itfaiye eri, ağaçtaki misinaya takılan baykuşu kurtardı. Kanadından yaralı olan baykuş, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Yaralı baykuş, merkezde tedavi altına alındı.

Salih Bakıcı