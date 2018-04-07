Diğer
Kategoriler

Bayrağa hakaret edip, 'FETÖ diyeni keseceksin' demişti: İşte cezası...

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve "Türk bayrağından iğreniyorum, FETÖ diyeni keseceksin" diyen şahsın da aralarında bulunduğu 6 sanığa 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen toplamda 63 yıl hapis cezası verildi.

Bayrağa hakaret edip, FETÖ diyeni keseceksin demişti: İşte cezası...

07 Nisan 2018 12:35

Sanıklar, Yunan, Rus ve Ermeni'nin Türkiye'yi işgal etmesi, Amerika'nın da uçaklarla bomba yağdırmasının güzel olacağı şeklindeki kayıtlara yansıyan konuşmaları ile çirkin emellerini ortaya koymuştu. 

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan tutuklu sanıklar Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. 

Tutuklu sanıkların katıldığı duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "Fetullahçı terör örgütü üyesi olmaktan" Gökhan Çapat, ve Taner Özsoy hakkında ayrıca örgüt propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaa üzerine kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanıklardan Gökhan Çapat ve Taner Özsoy'a 15'er yıl, Süleyman Ünver'e 10 yıl 6 ay, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş'e ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklar toplamda 63 yıl hapis cezası aldı.

Bayrağa hakaret edip, "FETÖ diyeni keseceksin" demişti 

Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ara duruşmasında Türk bayrağından iğrendiğini söyleyerek "FETÖ diyeni keseceksin" ifadelerini kullanan sanıklardan Taner Özsoy, ilk duruşmada o sözleri psikolojisinin bozuk olduğu için söylediğini, tehdit mesajları aldığı için de Türk bayrağıyla ilgili öyle konuştuğunu iddia etti. Sanık Özsoy ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hakim, savcı ve askerlere yazdığı yazılar için pişmanlığını dile getirdi.

"Yunan, Rus, Ermeni ve Amerikanın Türkiye'ye girmesini istemişler" 

Sanıkların kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde ise, "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da girse Ardahan tarafından nasıl güzel olur, NATO ve Amerikan uçakları Türkiye'ye bomba yağdırsa" ifadeleri çirkin düşüncelerini de ortaya çıkarmıştı.  

Halil İbrahim Varlı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç