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Bayrağa sarılı tabutunu öğretmen arkadaşları taşıdı

Bursa’da görev yaptığı okulun bahçesinde geri manevra yapan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 51 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seval Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Şahin’in Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları taşıdı.

Bayrağa sarılı tabutunu öğretmen arkadaşları taşıdı

10 Kasım 2016 15:58

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Herkül Sokak’taki Sadi Etkeser İlkokulu’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 2-H sınıfı öğretmeni 51 yaşındaki Seval Şahin, okulun bahçesinde geri manevra yapan Hasan S.’nin kullandığı 16 S 1007 plakalı servis minibüsünün altında kalarak ağır yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldular.

ÖĞRETMENLER TAŞIDI

Sınıf öğretmeni Seval Şahin bugün baba ocağı Kestel İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz öğretmenin Kestel Merkez Camiindeki cenaze merasimine Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Kazım Sarnık, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Numan Şeker’in yanı sıra Sadi Etkeser İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seval Şahin’in öğretmen arkadaşları, meslektaşları hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Cenazeye Seval Şahin’in eski eşi Musa Yaman ile oğlu Mehmet Yaman da katıldı. Talihsiz öğretmenin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktüler. Mesai arkadaşlarının omuzlarında Kestel İlçe Mezarlığına kadar taşınan Şahin’in cenazesi burada toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen servis minibüsünün sürücüsü Hasan S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Etiketler: bayrak, tabut


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