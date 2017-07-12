Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yolculuk eden ve otobüsün ön iç tarafında bulunan Türk bayrağını sökmek isteyen A.D.İ. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Güvenlik güçlerinin yardımı ile linçten kurtarılan şahıs, jandarmada yapılan sorgulamasının ardından jandarma nezaretinde Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan A.D.İ., çıkarıldığı mahkemece “devletin egemenlik alametlerine alenen hakaret etme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Yıldız

