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Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı

Düzce’de şehirlerarası yolcu otobüsünde asılı olan Türk bayrağını sökmek isteyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı

12 Temmuz 2017 18:46
Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yolculuk eden ve otobüsün ön iç tarafında bulunan Türk bayrağını sökmek isteyen A.D.İ. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Güvenlik güçlerinin yardımı ile linçten kurtarılan şahıs, jandarmada yapılan sorgulamasının ardından jandarma nezaretinde Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan A.D.İ., çıkarıldığı mahkemece “devletin egemenlik alametlerine alenen hakaret etme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ali Yıldız
 

Etiketler: düzce, şehirlerarası


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