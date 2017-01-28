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Bayrak asan dayı: 'Bayrağımı asacağım, 'evet’e basacağım’

'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı. Sosyal medya üzerinde başlayan yeni akıma uyan bayrak asan dayı Salih Tahtalıoğlu, “Bayrağımı asacağım, 'evet’e basacağım” dedi.

Bayrak asan dayı: Bayrağımı asacağım, evete basacağım

28 Ocak 2017 09:04
Bayrak asan dayı: 'Bayrağımı asacağım, 'evet’e basacağım’ - Tıkla İzle

2013 yılında balkonuna astığı bayraklı fotoğrafının İhlas Haber Ajansı tarafından dünyaya servis edilmesinin ardından ünlenen ve internet fenomeni haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bayrağını bu kez Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda evet oyunu kullanmak için astı. Google'da binlerce kez 'bayrak asan adam, bayrak asan amca, bayrak asan dayı kim' diye aranan Salih Tahtalıoğlu'nun fotoğrafı, ülke sınırlarını da aşarak dünyada en çok kullanılan fotoğraflar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz hafta içi sosyal medyada Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Burak Yılmaz gibi ünlülerin başlattığı referandumda evet kampanyasının ardından ülke genelinde adeta yeni bir akım başlamıştı. Bu akıma sosyal medyanın tanınmış yüzü Salih Tahtalıoğlu da ayak uydurdu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın sosyal medya hesabından bayrak asan dayıya yönelttiği; “Ülkemizin istikrarı, tam demokrasi, 2071 hedeflerine bir an önce ulaşmak için bende evet diyorum. Balkona bayrak asan dayı sayın Salih Tahtalıoğlu, sen ne diyorsun?” sorusuna cevap veren Salih Tahtalıoğlu o meşhur balkona bir kez daha çıktı. Başkan Bahçavan’a cevap veren Tahtalıoğlu; “Sayın Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için, Türkiyemizin kalkınması için, bayrağımı asacağım, evet’e basacağım” dedi.
Evet yazılı bayrağı evinin balkonuna asan Salih Tahtalıoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada,“Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan bize internet üzerinden bize çağrı yapmış. Bizde bu çağrıya katıldık. Referandum da inşallah ömrümüz olur nasip olursa evet’e mührümüzü basacağız” dedi. 

Hüdayi Demirhan
 

Etiketler: evet, referandum, Salih Tahtalıoğlu


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