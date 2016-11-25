Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe girdi. ÖTV zammı ile araba fiyatları kademeli artış gösteriyor. Kanuna göre; motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin ve 70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Motor silindir hacmi 1600- 2000 CC olan, değeri ise 100 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV’si yüzde 100 olarak belirlendi.

Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkan Yardımcısı Erdoğan Bayrak, “Artış sıfır araçları etkileyecek. Bununla beraber biz ikinci el otomobil satıcılarını da ister istemez etkileyerek yeniden bir düzenleme olması gerekecek. Bugün fiyatı 40 bin bandında olan araçların fiyatları değişmiyor. Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal bugün sabah toplantıda da açıkladı. 40 bin lira aracın fiyatı değil çıplak fiyatı bunun içine ÖTV ve KDV de eklendiği zaman bu araçların ortalama fiyatı 60-70 bin lira civarına çıkıyor. Bu 60-70 bin liraya giden araçlarımız bizim iç piyasada orta sınıf dediğimiz en çok talep edilen arabalar. Bunlarda çok fazla fiyat değişikliği olmadığı için vatandaşın çok panik yapmasına gerek yok. Vatandaşımız ‘Biran önce araç alayım fiyatları değişmesin’ diye piyasaya saldırmasınlar, rahat olsunlar” dedi.

“Lüks araçlarda 60 bin liraya kadar artış olabilir”

Asıl etkiyi lüks araçların göreceğini belirten Bayrak, “Diğer bantta 70 bin lira ile 100 bin lira arasındaki araçlara baktığımız zaman ister istemez artış olacak oda rakamsal olarak düşündüğümüzde ortalama 7-8 bin lira fiyatın üstüne çıkacak. 100 bin liranın üstündeki araçlar asıl etkiyi görecek. Oradaki fiyat artışı 20-27 bin lira arasında değişiyor. Bide bunun en üst seviyesi var lüks araç dediğimiz orada yüzde 145'den yüzde 160’a çıkıyor ÖTV, buradaki fiyat aralığı 30 ile 60 bin lira arasında değişecek” diye konuştu.

Artışın Aralık ayında piyasaya yansımayacağını düşündüklerini ifade eden Bayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlar piyasaya yansır mı sorununa, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak görüşümüz, Aralık ayında çok yansımayacağı yönünde. Çünkü satıcı firmalar bunu bir şekilde amorti edeceklerdir. Aracın fiyatına göre ÖTV alacağız diyor vatandaşın orada kafası karışmaması gerekiyor. Aracın fiyatı derken piyasadaki bayiye gittiğiniz zaman bayinin size anahtar teslim sattığı fiyat değil bayiye fatura bedeli yani çıplak fiyatı oda Sayın Bakanımız Ağbal’ın söylediği gibi fatura bedeli 40 bin lira olan araçlarda ÖTV ve KDV ekleniyor. Rakam öyle 60-70 bin liraya çıkıyor. O araçlarda fiyat farkı çok fazla olmayacak. Ama 41 bin ve 70 binin üstünde olursa o zaman fiyat artışı olacak. Vatandaşımız bayiden araba alacakları zaman arabanın çıplak fiyatını görmek isteyebilirler. Ona göre hesapla yapabilirler. Ona dikkat etmeleri gerekir".

Gül Kaba - Ali Canberk Özbuğutu