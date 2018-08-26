Bayram Bektaş: “Her sahada galip gelecek gücümüz var”

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, çok mutlu olduklarını, iki haftadır iyi oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Fenerbahçe karşısında mücadele, istek ve arzu anlamında ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Bektaş, şöyle konuştu:

“60-70. dakikada tempomuz düştü. Alpaslan'da yorgunluk vardı, bunda sahanın şartları da etkendi. O zamana kadar iyi oynadık. Poko değişikliğini yaptık, dinamizm kazanmak için. Poko değişikliği iyi oldu bizim için. Oyuncularımı kutluyorum ancak kazandık her şeyi doğru mu yaptık. Çok daha doğru yapmamız gereken şeyler vardı. Lig uzun sadece bir maç kazandık. Aynı istek ve arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var. Oyuncularımı ve taraftarımı tebrik ediyorum.”

Celso Borges'in hazır geldiğini, bunun kendileri için avantaj olduğunu kaydeden Bektaş, Nabil Ghilas'ın hazır olmaması nedeniyle mevkisi olmamasına rağmen Deniz Kadah'ı bu mevkide oynattıklarını söyledi. Bektaş, onun da elinden geleni yaptığını belirterek, “Yönetimimizin onay vermesi halinde forvete bir takviye yapmayı planlıyoruz. Çok isim var ama ama biraz da maddi olarak dikkat etmek lazım” diye konuştu.

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

