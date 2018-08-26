Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Bayram Bektaş: “Her sahada galip gelecek gücümüz var”

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, “Lig uzun sadece bir maç kazandık. Aynı istek ve arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var” dedi.

Bayram Bektaş: “Her sahada galip gelecek gücümüz var”

26 Ağustos 2018 02:24

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, çok mutlu olduklarını, iki haftadır iyi oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Fenerbahçe karşısında mücadele, istek ve arzu anlamında ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Bektaş, şöyle konuştu: 

“60-70. dakikada tempomuz düştü. Alpaslan'da yorgunluk vardı, bunda sahanın şartları da etkendi. O zamana kadar iyi oynadık. Poko değişikliğini yaptık, dinamizm kazanmak için. Poko değişikliği iyi oldu bizim için. Oyuncularımı kutluyorum ancak kazandık her şeyi doğru mu yaptık. Çok daha doğru yapmamız gereken şeyler vardı. Lig uzun sadece bir maç kazandık. Aynı istek ve arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var. Oyuncularımı ve taraftarımı tebrik ediyorum.”

Celso Borges'in hazır geldiğini, bunun kendileri için avantaj olduğunu kaydeden Bektaş, Nabil Ghilas'ın hazır olmaması nedeniyle mevkisi olmamasına rağmen Deniz Kadah'ı bu mevkide oynattıklarını söyledi. Bektaş, onun da elinden geleni yaptığını belirterek, “Yönetimimizin onay vermesi halinde forvete bir takviye yapmayı planlıyoruz. Çok isim var ama ama biraz da maddi olarak dikkat etmek lazım” diye konuştu.
Ali Gözeten - Tolga Tahçı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç