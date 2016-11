Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Elazığspor’da, Teknik Direktör Bayram Bektaş, zorlu karşılaşma öncesi takımının durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Takımın İstanbul’da kamp yaptığı otelde soruları yanıtlayan tecrübeli teknik adam, zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Takımda üçüncü dönemim. Daha önce şampiyon olduğumuz yıl geçmiştik 2012’de. Bir de geçen sene burada çalışmışlığımız var, bu da üçüncü dönemimiz. Ancak geçen sene ayrıldığımızda çok büyük sıkıntılarla karşılaştık. Bütün süreci biliyorsunuz. Bu üçüncü dönemde ise yeni yönetim ve Belediye Başkanımızla birlikte ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sürekli bir borç ödeniyor. Bir de transfer yasağı yediğimiz için karşılaştığımız tablo kimsenin beklediği bir tablo değil. Kadromuz kısıtlı, 19 oyuncum var. Zaten 7-8 tanesi genç. 12 puan ceza yemiş bir takım, 6 puanı iade edilmiş bir takım... Bunları düşündüğümüzde bu takım 15 puan toplamış bir takım" ifadelerini kullandı.

"Kümede tutacağıma inandığım için geldim"

Şehri çok sevdiğini dile getiren Bektaş, takımın 12 puanının silinmesine rağmen geldiğini belirterek, "Bizi çok iyi karşıladılar. Geçmişteki başarıyı yakalayacağımı düşündüğüm için. Aslında üzülerek gitmiştim o dönem. Takım elverişliydi ama maddi sıkıntılar önümüzü kesti. Şu an mevcut kadroda bile benim eski oyuncularım var. Ben bu takıma, 12 puan silindiğinde bile bile geldim. Ben anlaştığımda 6 puan silinmemişti. Ben o halde bile geldim. Kümede tutacağıma inandığım için geldim. Bazı noktalarda çok eksiğimiz var, kadro derinliğimiz yok. Bizim için en önemli olan lig çünkü bu takımın ligde kalması gerekiyor. Bir de kupa var. Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Kadro derinliğimiz yok, benim bir oyuncumun sakatlanması veya cezalı olması, beni ligde de etkilediği için o dengeyi kurmaya çalışacağız. İşimiz zor ama işimizi seviyoruz. Çocuklar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çok iyi bir ortam yakaladık. Taraftarımız da bizlere inansın. Taraftarımız da bizleri desteklerse daha güzel günler bizi bekliyor inşallah" şeklinde konuştu.

"Bizim için kupa çok büyük önem taşımıyor"

Her maça final havasında hazırlandıklarına dikkat çeken Bektaş, “Ben her maçımı final maçı olarak görüyorum. Şu an sahada gereğini yaptıktan sonra, oynamak istediğim futbolu oynadıktan sonra inanın bana zaten neticeler gelir. Ben her maça, oyuncularımı son maçımız gibi, final maçı gibi hazırlamaya çalışıyorum. Kupayı göz ardı etmiyoruz ama çok da büyük bir önem taşımıyor bizim için. Çünkü kadro derinliğimiz yok. Ben şimdi pazar günü maç oynadım, yarın Galatasaray maçım var, hafta sonu ise benim çok çok önemli bir maçım var kendi evimde Denizli’ye karşı. Deplasmanda iyi oynayan bir takım. Kulübe belki maddi olarak bir getirisi var kupanın ancak şu an inanın bana yönetimimizin de bunu düşünecek hali yok. Biz ligi düşünüyoruz. Tabii ki öncelikle lig ama kupada da maçları verecek halimiz yok. Sahaya hiçbir zaman hiçbir şekilde beraberliğe bile çıkmam. Galip gelebileceksem galip gelirim. Ama devre arasında transferin açıldığını varsayarak eğer şu kupa maçlarını iyi bitirirsek, kadro derinliği de oluşursa kupada da devam etme şansım olur" diye konuştu.

"Taraftarlardan beklentim daha çok"

"Benim taraftarlarımızdan beklentim daha çok" diyen Bektaş, taraftarların şu an takıma sahip çıkmadıklarını söyledi. Belirli bir taraftar kitleleri olduğuna dikkat çeken Bektaş, her yere onların geldiğini, deplasmanlara dahi geldiklerini ancak içerideki maçlarda takımın daha çok itici güce ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Türkiye’deki futbolu değerlendirdi

Türk futbolunu da değerlendiren başarılı teknik adam, "Türkiye’de altyapıda saha yok. O çocuk orada sağlıklı yetişemiyor bir kere. A Takıma geliyorsunuz saha yok. Şimdi bir deplasmana gidiyorsunuz, bu bizim için de geçerli, ben genel olarak konuşuyorum. Bu takım şampiyon olup Süper Lig'e çıkacak diyorsunuz, stadına bir giriyorsunuz soyunma odası yok, duşların hiçbiri çalışmıyor. Antrenman sahası yok. Stadyum zemini rezil" açıklamasında bulundu.



Kaan Ülker