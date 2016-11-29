Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bayram Bektaş: 'Önceliğimiz lig ama kupayı da göz ardı etmiyoruz'

Bayram Bektaş: 'Önceliğimiz lig ama kupayı da göz ardı etmiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Elazığspor’da, Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Kupayı göz ardı etmiyoruz ama çok da büyük bir önem taşımıyor bizim için. Çünkü kadro derinliğimiz yok" dedi.

Bayram Bektaş: Önceliğimiz lig ama kupayı da göz ardı etmiyoruz

29 Kasım 2016 15:34
Bektaş: 'Önceliğimiz lig ama kupayı da göz ardı etmiyoruz - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Elazığspor’da, Teknik Direktör Bayram Bektaş, zorlu karşılaşma öncesi takımının durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Takımın İstanbul’da kamp yaptığı otelde soruları yanıtlayan tecrübeli teknik adam, zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Takımda üçüncü dönemim. Daha önce şampiyon olduğumuz yıl geçmiştik 2012’de. Bir de geçen sene burada çalışmışlığımız var, bu da üçüncü dönemimiz. Ancak geçen sene ayrıldığımızda çok büyük sıkıntılarla karşılaştık. Bütün süreci biliyorsunuz. Bu üçüncü dönemde ise yeni yönetim ve Belediye Başkanımızla birlikte ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sürekli bir borç ödeniyor. Bir de transfer yasağı yediğimiz için karşılaştığımız tablo kimsenin beklediği bir tablo değil. Kadromuz kısıtlı, 19 oyuncum var. Zaten 7-8 tanesi genç. 12 puan ceza yemiş bir takım, 6 puanı iade edilmiş bir takım... Bunları düşündüğümüzde bu takım 15 puan toplamış bir takım" ifadelerini kullandı.

"Kümede tutacağıma inandığım için geldim"
Şehri çok sevdiğini dile getiren Bektaş, takımın 12 puanının silinmesine rağmen geldiğini belirterek, "Bizi çok iyi karşıladılar. Geçmişteki başarıyı yakalayacağımı düşündüğüm için. Aslında üzülerek gitmiştim o dönem. Takım elverişliydi ama maddi sıkıntılar önümüzü kesti. Şu an mevcut kadroda bile benim eski oyuncularım var. Ben bu takıma, 12 puan silindiğinde bile bile geldim. Ben anlaştığımda 6 puan silinmemişti. Ben o halde bile geldim. Kümede tutacağıma inandığım için geldim. Bazı noktalarda çok eksiğimiz var, kadro derinliğimiz yok. Bizim için en önemli olan lig çünkü bu takımın ligde kalması gerekiyor. Bir de kupa var. Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Kadro derinliğimiz yok, benim bir oyuncumun sakatlanması veya cezalı olması, beni ligde de etkilediği için o dengeyi kurmaya çalışacağız. İşimiz zor ama işimizi seviyoruz. Çocuklar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çok iyi bir ortam yakaladık. Taraftarımız da bizlere inansın. Taraftarımız da bizleri desteklerse daha güzel günler bizi bekliyor inşallah" şeklinde konuştu.

"Bizim için kupa çok büyük önem taşımıyor"
Her maça final havasında hazırlandıklarına dikkat çeken Bektaş, “Ben her maçımı final maçı olarak görüyorum. Şu an sahada gereğini yaptıktan sonra, oynamak istediğim futbolu oynadıktan sonra inanın bana zaten neticeler gelir. Ben her maça, oyuncularımı son maçımız gibi, final maçı gibi hazırlamaya çalışıyorum. Kupayı göz ardı etmiyoruz ama çok da büyük bir önem taşımıyor bizim için. Çünkü kadro derinliğimiz yok. Ben şimdi pazar günü maç oynadım, yarın Galatasaray maçım var, hafta sonu ise benim çok çok önemli bir maçım var kendi evimde Denizli’ye karşı. Deplasmanda iyi oynayan bir takım. Kulübe belki maddi olarak bir getirisi var kupanın ancak şu an inanın bana yönetimimizin de bunu düşünecek hali yok. Biz ligi düşünüyoruz. Tabii ki öncelikle lig ama kupada da maçları verecek halimiz yok. Sahaya hiçbir zaman hiçbir şekilde beraberliğe bile çıkmam. Galip gelebileceksem galip gelirim. Ama devre arasında transferin açıldığını varsayarak eğer şu kupa maçlarını iyi bitirirsek, kadro derinliği de oluşursa kupada da devam etme şansım olur" diye konuştu.

"Taraftarlardan beklentim daha çok"
"Benim taraftarlarımızdan beklentim daha çok" diyen Bektaş, taraftarların şu an takıma sahip çıkmadıklarını söyledi. Belirli bir taraftar kitleleri olduğuna dikkat çeken Bektaş, her yere onların geldiğini, deplasmanlara dahi geldiklerini ancak içerideki maçlarda takımın daha çok itici güce ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Türkiye’deki futbolu değerlendirdi
Türk futbolunu da değerlendiren başarılı teknik adam, "Türkiye’de altyapıda saha yok. O çocuk orada sağlıklı yetişemiyor bir kere. A Takıma geliyorsunuz saha yok. Şimdi bir deplasmana gidiyorsunuz, bu bizim için de geçerli, ben genel olarak konuşuyorum. Bu takım şampiyon olup Süper Lig'e çıkacak diyorsunuz, stadına bir giriyorsunuz soyunma odası yok, duşların hiçbiri çalışmıyor. Antrenman sahası yok. Stadyum zemini rezil" açıklamasında bulundu.
 

Kaan Ülker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç