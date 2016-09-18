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Bayram bitti okul telaşı başladı

Aydın’da Kurban Bayramı ve okulların açılmasının aynı haftaya denk gelmesi piyasayı hareketlendirdi.

Bayram bitti okul telaşı başladı

18 Eylül 2016 10:14

Bayram ve okul alışverişleri piyasayı canlandırdığını belirten Aydın Dalama eski belediye başkanı Ramazan Ulutürk, işleri durgun giden çarşı esnafını sevindirdiğini söyledi. Ulutürk, Kurban Bayramı’nın ve okulların açılmasının piyasaya bir hareketlilik getirdiğini, özellikle okul alışverişine yönelik mağazalara ilginin yoğun olduğunu, çocuk giyim, ayakkabı ve kırtasiye ürünlerinin alışverişlerde ilk sıralarda yer aldığını, taze gıda, meyve ve sebze alışverişlerinde de yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Aydınlı emekli sağlık memuru İsmail Demir’de, 9 günlük kurban bayramı tatilin uzun olması nedeniyle yapılan bayram ziyaretlerin ardından vatandaşların eş ve dostları ile çarşı merkezlerindeki çay bahçeleri ile kefelerde bir araya gelerek sohbet ortamını bulduklarını ve yapılan alışverişler neticesinde çarşı esnafın da bir canlılık yaşandığını belirtti.  

Hüseyin Çetinkaya 


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