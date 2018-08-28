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Bayram boyunca mobil alışverişte okul gereçleri liste başında

Morhipo.com’un verilerine göre, bayram boyunca mobil uygulamadan yapılan alışverişlerin ciro içindeki payı yüzde 41 oranında arttı. Yapılan alışverişlerde yeni okul döneminin yaklaşmasının etkisi gözlemlendi. Bayram boyunca en çok satılan ürünler sırt çantası ve ayakkabı oldu.

Bayram boyunca mobil alışverişte okul gereçleri liste başında

28 Ağustos 2018 10:56

Uzun bayram tatilinde tüketicilerin bir kısmı, alışverişlerini mobil uygulama üzerinden yapmayı tercih ettiler. Online alışveriş sitesi Morhipo.com uygulamasının verilerine göre, kullanıcılar tatilde de fırsatları kaçırmadı. Uygulamadan yapılan alışverişlerin ciro içindeki payı yüzde 41 oranında yükseldi. 

Bayramda en çok sırt çantası ve ayakkabı alışverişi yapıldı 

Bayram boyunca yapılan alışverişleri değerlendiren Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Bayram dönemini kapsayan bir haftalık verilere baktığımızda, alışveriş tercihinin mobil uygulamaya kaydığını gözlemliyoruz. Kullanıcılarımız, tatil zamanında mobilin kolaylığını ve hızını tercih ediyor. En fazla talep gören ürünleri incelediğimizde ise, çocuk kategorisindeki alışverişin arttığını görüyoruz. Yeni okul döneminin yaklaşmasıyla birlikte, aileler çok sayıda seçenek ve uygun fiyatlardan yararlanmak için internet alışverişini tercih ediyor. Okul ihtiyaçlarını tatil döneminde cep telefonlarından karşılayan kullanıcılarımız en fazla sırt çantası ve ayakkabı ürünlerine talep gösterdi” dedi.

Sipariş verilen şehirlerin sıralamasına bakıldığında ise; mobil uygulamadan en fazla okul alışverişi yapanların İstanbullular olduğu görülüyor. Bayram döneminde mobil uygulama kullanımı yüzde 27 oranında artan İstanbul’u, yüzde 9 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa ve yüzde 3 ile Antalya takip etti.  

 

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