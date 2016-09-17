Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15:30’da meydana geldi. Kastamonu’dan İstanbul istikametine giden Cihan Çelik yönetimindeki 34 MB 130 plakalı otomobil TEM otoyolu Çaydurt Gişelerine 1 kilometre kala lastiğinin patlaması sonrasında devrildi. Kazada minibüste bulunan Hülya Çelik, Melisa Çelik, Elif Melike Çelik, Uğur Gökmen, Hikmet Çelik, Hayriye Çelik, Zeynep Gökmen, Fatih Gökmen yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Korku dolu gözlerle yaşananları izleyen küçük çocuk ablasına sarıldı. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri patlayan lastikte ve minibüste inceleme yaparken, sürücü Cihan Çelik, “Bir anda lastik patladı ne olduğunu anlayamadık” dedi. Kaza sonrasında ulaşımda 15 kilometre araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu