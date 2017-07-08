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Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeli'den 40 bini Türkiye'ye döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den 39 bin 117’si Türkiye’ye döndü.

Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeliden 40 bini Türkiyeye döndü

08 Temmuz 2017 11:24
Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeli'den 40 bini Türkiye'ye döndü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliğin sağlandığı Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler'in dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Dün akşam 4 bin 305 Suriyeli Kilis'e döndü. Kilis Valiliğinin verdiği izinle Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli'den 39 bin 117’si dün akşam itibariyle Türkiye’ye giriş yaptı.

Bayram nedeniyle ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler'in dönüşleri 14 Temmuz tarihinde sona erecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin Türkiye’ye geçişlerine ise öncelik veriliyor.
Türkiye’ye gelişler nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem almak amacıyla Türkiye'ye dönüş yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor.. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor. 


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