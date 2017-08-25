Bayram için yola çıkacak sürücülere ‘mola’ uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle verilen 10 günlük tatilde seyahate çıkacak vatandaşlar yetkililer tarafından uyarıldı. Vatandaşların güven içerisinde seyahat etmeleri için tedbirlerin artırıldığı ve etkin bir trafik denetimi planlaması yapıldığını belirten İl Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, “Özellikle bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşlarımız çok olacağı için 2 saat araç kullandıktan sonra 15 dakikalık mola vermenin konsantrasyonu etkilediği ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılacak” dedi.

Yaz tatili ve bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok yoğun bir trafik olacağını değerlendirmediklerini ifade eden Aksoy şunları kaydetti:

“Personelimiz sadece kural ihlali yapan sürücülerle ilgili değil sondajlama usulü ile ilgili olarak trafikte seyreden tüm vatandaşlarımızla yüz yüze temas kurarak hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapacaklar. Otoyolda gişeden gişeye uygulanan ortalama hız sistemi uygulamamız radar uygulamalarının yanı sıra devam etmekte.”

Faruk Çidem



