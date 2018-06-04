Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları bayram öncesi ödenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Bakanlar Kurulunda görüşülen konulara ilişkin açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil vermenin söz konusu olmadığını açıklayan Bozdağ, “Çünkü, Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil alma gereği duymamıştır” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alabileceğini ifade eden Bozdağ, bayram ikramiyelerine ilişkin de, "Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran, SSK emeklisi vatandaşlarımız ise 8 Haziran’da alabileceklerdir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşları ödemesinin 11, 12, 13 Haziran’da bayram öncesi ödemelerin tamamlanması kararı alınmıştır” diye konuştu.