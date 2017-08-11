Bayram Kandemir bronz madalyayı kaçırdı

Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden şampiyonada tatamiye 60 kiloda A.Berkin Özcan ve 66 kiloda Bayram Kandemir çıktı. Kandemir, sıkletindeki müsabakalara birinci turu bay geçerek başladı. İkinci turda Dominik Cumhuriyetli, üçüncü maçında Kazak rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi. Kanadalı rakibini ipponla geride bırakan Kandemir yarı finalde Japonla eşleşti. Mücadelede rakibine yenilen Kandemir, Tacikistanlı rakibiyle yaptığı üçüncülük mücadelesinde şansını iyi değerlendiremedi ve bronz madalyayı kaçırdı.

Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda M. Mustafa Koç, 81 kiloda Mert Şişmanlar ve kadınlar 57 kiloda Habibe Afyonlu madalya için tatamiye çıkacak.

