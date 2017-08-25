Bayram öncesi sevdiklerine hediye almak isteyenler oraya koştu

Atatürk Havalimanı dış hatlarda unutulan eşyalar Avcılar Marmara Caddesi Çağatay İş Merkezi içerisinde bulunan bir mağazada satışa çıktı. Satışa çıkan binlerce ürün arasında en çok ilgiyi cep telefonları, bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, tabletler, saatler ve gözlükler görüyor. Mağazada bunların dışında da oldukça ilginç ürünler bulunuyor. Piyasa değerinin yarı fiyatına satılan ürünler bayram öncesinde sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Daha önce dört tane telefon aldığını belirten Kazım Deniz, “Fiyatlardan çok memnunum daha önce dört tane telefon almıştım şimdi beşinci telefonu kızıma alıyorum. Daha önce aldığım ürünlerde hiçbir sorun yaşamadım. Dışarıda 4 bin liraya aldığım telefonu burada yarı fiyatına alabiliyorum. Bir müşteri olarak buradan çok memnunum” dedi.

Mağaza sahibi Ali Can Korkmaz, “Mağazamızda elektronik ürünler, parfümler, bilgisayarlar, saatler gibi ürünleri piyasanın çok altında bir fiyata satıyoruz. Bu sene de ihaleyi biz aldık. Bayram öncesinde bir yoğunluğumuz var. İnsanlar memleketinde bulunan eşine dostuna hediye almak için bize uğruyorlar. Burada kullanılmış ürünlerin yanı sıra sıfır ürünler de bulunmakta” şeklinde konuştu.

