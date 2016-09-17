Bayram boyunca ikram edilen et ve tatlı gibi gıdaların aşırı tüketilmesiyle vücutta çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Kurban Bayramı sonrası vücudu dinlendirmek ve fazla kilolardan kurtulmak adına, Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan çeşitli önerilerde bulundu.

“Günlük 2,5 - 3 litreye yakın su tüketimine dikkat edin”

Diyetisyen Yeşim Özcan, Kurban Bayramı’nda tüketilen gıda miktarının artış gösterdiğini kaydederek, “Bayramda ikram edilenlere hayır demek zor. Özellikle kurban bayramında tüketilen et miktarı da artmaktadir. Hayvansal gıdalar, posa içermez. Bayram boyunca sebze, meyve miktarını azalttiysaniz bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve kabızlık sorunu yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bayram sonrası daha fazla posa olmalısınız. Sebze, meyve, tahıllı besinler ve baklagillere sofralarınızda daha fazla yer verin. Günlük 2,5 - 3 litreye yakın su tüketimine dikkat edin” ifadelerini kullandı.

“Bayram sonrası uygun detoks programı yapılmalıdır”

Beslenme Uzmanı Özcan, bayramda sıkça ikram edilen et ve tatlı gibi besinlerin tüketilmesiyle vücutta toksik madde birikiminin arttığını söyleyerek, “Kurban bayramında tüketilen et ve tatlı besinlerin tüketimi arttığı için vücutta toksik madde birikimi de artar. Vücutta biriken toksinler bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkiler. Bayramda alınan fazla enerjinin dengelenmesi ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için bayram sonrası uygun detoks programı yapılmalıdır. Detoks programları, böbrekler ve karaciğere detoks sürecinde yardımcı olması beklenen programlardır, doğal beslenmeyle bol su esastır. Kahve, çay, alkol, işlenmiş besinler ve hayvansal ürünler detoks diyet programlarında yoktur. Bir ölçüde baklagil, balık, sebze ve sınırlı oranda meyve bu beslenme tipinde kabul edilebilir. Fakat sadece sebze veya meyve sularıyla beslenmek doğru değildir. Uzun süre sadece sıvı ile beslenmek sağlık açısından riskler doğurabilir. Detoks programları uzun süreli olmamalı, 3 gün yapılması yeterlidir. Bayramda aldığınız 1-2 kiloyu kolayca vermek ve vücudunuza yüklediğiniz ağırlıklardan kurtulmak istiyorsanız dengeli bir diyetle aldığınız kaloriyi azaltmak ve sağlıklı beslenmek en doğrusudur” şeklinde konuştu.