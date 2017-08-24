Bayram tatili başlamadan otobüs biletleri tükendi

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına sayılı gün kala vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için otogara akın etti. Çok sayıda vatandaşın seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle otobüs firmalarının biletleri de tükendi. Firma yetkilileri, vatandaşların bayram tatili başlamadan biletleri bitirdiğini ifade ederken, oluşturulan ek seferlerle talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Firma yetkilileri ayrıca kara borsa biletler konusunda vatandaşları da uyardı. Öte yandan, biletlerini günler öncesinden alan vatandaşların yüzleri gülerken kimileri bilet bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Bilet fiyatlarının bayram tatili nedeniyle arttığını belirten kimi vatandaşlar tatil dönüşü bilet bulamama ihtimaline karşı dönüş biletlerini de şimdiden aldıklarını dile getirdi.

“Bilet bulamadığı için telaşe eden insanlarımız var”

Bayram tatili nedeniyle vatandaşların biletlere olan talebini karşılamakta zorlandıklarını ve ek seferler başlattıklarını ifade eden otobüs firması yetkilisi Erdal Öztürk, “Yoğun bir bayram talebi var yine bu talebi karşılamak için de 650-700’e yakın bir sefer yaptık. Şu an tamamen araçlarımız, biletlerimiz yok diyebilirim. Bilet bulamadığı için telaşe eden insanlarımız var. Bununla ilgili lütfen telaşe etmesinler, korsan taşımacılık diye adlandırdığımız lisanssız, belgesiz, kontrol dışında olan kaptanlarla seyir tehlikesi yaşatmasınlar kendilerine. Çünkü onların canı bizim için önemli. İnanın zorlanıyoruz 8 bin 500 otobüs kapasitesi var, 330 tane firma var. Bizim güldüğümüz süreçler bayram süreçleri, biz gülüyoruz ama inşallah giden insanlar da ailelerine kavuşsunlar” diye konuştu.

“Ek seferler düzenlememize rağmen yetmiyor”

Tatil nedeniyle sefer sayısının arttırıldığı ancak yine de talebi karşılamaya yetmediğini ifade eden otobüs firması yetkilisi Halis Tekin, “Biletler karaborsa, karaborsa olmasına rağmen vatandaş bulamıyor. Doluluk oranı çok yüksek, neredeyse insanlar sokakta kalacak, araba yetiştiremiyoruz. Ek seferler düzenlememize rağmen yetmiyor, çok talep var. Bayramdan önce 80-100 lira olan biletlerimiz şu an 120-130’a kadar çıkmış bulunmakta. Beklediğimizin daha üstünde bir talep oldu” şeklinde konuştu.

“Bilet bulmakta zorlandım”

İnsanların yoğun talebi nedeniyle bilet fiyatlarının arttığını dile getiren Ali Arafat Ağtaş ise, “2 gün önce aldım, İskenderun’a gidiyorum. 140 liraya aldım bileti yani yarı fiyatını geçmiş hemen hemen. Normalde 80 liraya alıyorduk. Bilet bulmakta zorlandım çünkü 2-3 firmaya gittim. Bizim memlekete giden çok fazla firma yoktu, anca bulabildik” dedi.

“100 liralık bileti 130 liradan anca bugüne ayarlayabildik”

Dönüş için bilet bulamayacağını düşündüğü için biletini günler öncesinden aldığını söyleyen Erdal Doğan, "15 gün önceden aldım o da 100 liralık bileti 130 liradan ancak bugüne ayarlayabildik, baya bir zorlandım. Dönüş için bilet ayarlaması yaptım çünkü böyle bir şey olacağını biliyordum geçen sene de aynı şeyi yaşadık" ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Emrah Kuş