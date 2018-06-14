Bayram trafiği helikopterle havadan görüntüledi

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı için tatile çıkacak olan Ankaralıların trafik sıkıntısı yaşamaması için görev başında. Oluşabilecek yoğun trafiği azaltmak amacıyla hem karadan hem de bir polis helikopteri ile havadan denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara'yı çevre illere bağlayan Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul karayolunda helikopterli trafik denetimi yaparak trafiği izlemeye aldı.

Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücüleri hemen karadaki ekiplere bildiriliyor. Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek trafiğin çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Arife gününün yarım gün olması nedeniyle tatilcilerin öğle saatlerinden itibaren yollara düştüğü görüldü. Helikopterle gerçekleştirilen denetimlerde Konya yolunda yoğun trafik olduğu görüldü. Öte yandan, Konya yolunda 5, Samsun yolunda 8, Eskişehir yolunda 4, İstanbul yolunda 7 ve çevre yolunda 2 ekip görev alıyor.

Ömer Çetin - Cem Geçim