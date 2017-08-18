Bayramda 53 bin personelle trafik denetimi

2016 yılında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde; trafik tedbirlerinde 4 bin 771 polis ve bin 300 jandarma olmak üzere 6 bin 71 trafik ekibi, 21 bin 531 polis ve 5 bin 200 jandarma olmak üzere 26 bin 731 olan personel sayısı 2017 yılında 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 5 bin 399 polis ve bin 236 jandarma olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik ekibi, 43 bin 117 polis ve 8 bin 750 jandarma olmak üzere toplam 51 bin 927 personele yükseltildi. Böylece 2016 yılına göre bu Kurban Bayramı tatilinde trafik tedbirlerinde görevlendirilecek personel sayısı 2 katına çıkartıldı.

Bakanlık ayrıca, denetim yapacak olan personelden trafiktekilere karşı; görünür olmalarını, yüz yüze temasa önem vermelerini, saygı ve nezaket kuralları içine davranmalarını, ön ve arka koltukta oturanlara emniyet kemeri takmalarını, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamalarını, şerit kullanma kurallarına riayet etmelerini ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapmalarını istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulamaya konulan “Uygulama Takip Projesi” (UTP) ile ilk kez; görevli ekip ve personelin güzergahtaki konumları, denetimleri ve sonuçları anlık olarak merkezden takip edilecek.

Kurban Bayramı trafik denetimleri kapsamında alınacak önlemler ile ilgili 81 il valiliğini de uyaran Bakanlık, valiliklere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede Kurban Bayramı’nda alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

TUZAK RADAR DENETİMİ YAPILMAYACAK

"Bayram tatili süresince son 10 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu güzergahlarda ek tedbirler alınacak. Bu bölgelerde kazanın meydana geldiği yerler, günler, saatler, güzergahlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve yoğunlukları dikkate alınacak. Kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergahta önlemler arttırılacak, bu güzergahlarda, 10-20 km’de bir resmi ekip görevlendirilecek.

Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20. 00 saatleri ile, özellikle otobüs kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00- 07.00 saatleri arasında trafik denetimleri yoğunlaştırılacak. Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, “tuzak radar” algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak.

Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara da bu konuda bilgi verilecek. Hava koşulları takip edilerek, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde, riske yönelik tedbirler geliştirilecek. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de terminal denetimlerine ağırlık verilecek. Yoğunluk durumuna göre terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek, 65 yaş üstü şoförlerin otobüs kullanmalarına ve çıkış almalarına izin verilmeyecek. Ayrıca, 26 yaşından küçük olanların otobüs kullanmalarının engellenmesi sağlanacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri; yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktaları dikkate alınarak yedek şoför olup olmadığı gibi hususlar dikkatle incelenecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına izin verilmeyecek.

Bayram tatilleri süresince zorunlu haller hariç “Özel Yük Taşıma İzin Belgesi” ve “Özel İzin Belgesi” kapsamındaki araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi halinde, iş makinaları, zirai aletler ve traktörlerin trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet denetimleri sıkılaştırılacak, özellikle sürücü ve yolcuların koruyucu başlık, gözlük takıp takmadığı kontrol edilecek. Modifiye edilmiş araç, abartılı egzoz, uygunsuz ışık donanımları ve harici ses sitemi kullanmasını önlemek amacıyla, bu araçların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve saatlerde denetimler artırılacak, bu şekildeki araçlara izin verilmeyecek.

Bayramda özellikle cadde ve sokaklarda çocukların yoğun bulunacakları dikkate alınarak; yerleşim yerlerinde kazaların yoğun olduğu bölgelerde, uygunsuz parklanmalara müsaade edilmeyecek, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlar için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezalar uygulandıktan sonra derhal kaldırılacak.

Kurban Bayramı süresince şehitlik, mezarlık, kurban satış ve kesim alanları ile alışveriş merkezlerinde ilave ek tedbirler uygulanacak. Gece denetimlerinde alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimler 24.00 ile 02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecek. Otoyollarda uygulamaya konulan ortalama hız denetimi ile kazaların azaldığı dikkate alınarak bu uygulamaya devam edilecek.

Ayrıca geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da trafiğin yoğun olduğu yerlerde havadan helikopter ve drone ile denetim yapılacak. Bu bayramda havadan yapılacak denetim daha da yoğunlaştırılacak. Merkezden ve illerden görevlendirilecek sivil araçlarla yollarda sivil denetim yapılacak. Otobüslerde de yolcu görünümlü personel tarafından denetimler yapılarak vatandaşın güvenli seyahat etmesi sağlanacak.”

Derya Yetim