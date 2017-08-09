Bayramda araç kiralarken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı öncesinde uzun yola çıkacak araç sahibi olmayan tatilciler kiralama firmalarına yöneldi. Online araç kiralama platformu vivi.com.tr’nin Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz geçen Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da çok ciddi yoğunluk yaşadıklarını ve ellerine çok az aracın kaldığını söyledi.

Araç kiralarken pek çok kişinin hem kendilerinden hem de araç kiralama firmalarından kaynaklanan nedenlerle mağduriyetler yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, 10 madde de araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı:

“Rezervasyon koşullarınızı anladığınızdan emin olun. Rezervasyon iptalinde ceza uygulanıyor mu? Aracı almaya giderken trafiğe takılmanız halinde aracınız sizin için ne kadar bekletilir?

Ek sürücüler için ücret alınıyor mu ve isimleri sözleşmede belirtilmeli mi?

Uygun olduğu takdirde, iller arası seyahat için herhangi bir kısıtlamanın olup olmadığını sorun. Kendi güvenliğiniz için, aracın bozulması halinde şirketin hangi illerde ofisi olduğu öğrenin.

Kiralama sözleşmesine diğer ek şoförleri de ilave edin. Sözleşmeye dahil olmayan birine aracınızı kullandırmanız halinde, sözleşmenin geçerliliğini tehlikeye atabilirsiniz.

Tek yön kiralamalar için, teslimat ücretleri sorun. Bunlar çok yüksek olabilir.

Her zaman bir konfirmasyon numarası alın.

Ne kadar erken o kadar iyi - tıpkı havayollarıyla olduğu gibi. Erken rezervasyon her zaman bir fiyat avantajı (yüksek-sezon dışında) sağlar. Ayrıca, bazı kiralama şirketleri, rezervasyonunuzu online yapmanız halinde size iskonto yapmaktadır.

Rezervasyonunuzu yaparken şirketin iptal işlemlerini öğrenin. Özellikle, herhangi bir iptal ücretinin olup olmadığını ve ceza ödememek için en geç ne zaman haber vermeniz gerektiğini öğrenmelisiniz".

Rota yerli turist

vivi.com.tr Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, yabancı turist sayısının 2016’da yüzde 35 düşmesinin ardından 2017’de düşüşün sürmesi ile araç kiralama şirketinin rotasını yerli turiste çevirdiğini söyleyerek, “Yaz döneminde birbirini takip eden kampanyalarla yerli turist araç kiralama şirketlerinin hedef kitlesi konumunda. Araç kiraladığımız websitesinde hangi özellikleri aramalıyız? Güvenilir olduğundan nasıl emin olabiliriz? Araç kiralamanın riskleri var mı ve bu riskler nasıl minimize edilir? Bir araç kiralama sitesi geniş bir araç portföyü sunmalı. Araç portföyü geniş olan kiralama sitelerinden işlem yapın. Bu onların daha büyüklüğünü ve kurumsal olduğunu gösterir” dedi.

İbrahim Yılmaz, vatandaşlara, son dönemde yaygın olan findeks (finansal risk) analizi yapılıp yapılmadığından emin olmalarını önerdi. Findeks sisteminin rezervasyonu yapılırken müşterinin şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ettiğini belirten Yılmaz, bu sistem ile çalışan bir araç kiralama sitesinin kurumsal bir site olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

“Rent a car kaskosunun yapılması gerekir”

Rent a car kaskosunun yapılmasına dikkat çeken Yılmaz, araç kiralamak isteyen kişileri sıfır risk almaları konusunda uyardı. Bütçenin de önemli bir kriter olduğuna değinen Yılmaz, “Hatta her bütçeye uygun olan, geniş fiyat aralıklarında kiralama yapabilen şirketlerle çalışın” dedi.

Müşteri şikayetleri konusunun gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Yılmaz şunları söyledi: “Müşteri iletişimi araç kiralama şirketlerinin öncelikleri arasında olmalı. Gelen olumlu-olumsuz tepkileri değerlendiren ve buna göre aksiyon şirketler tercih edilmeli. Örneğin Vivi Araç Kiralama olarak her kiralamadan sonra müşterimize anket göndermeyi önemsiyoruz, memnuniyetsizliği varsa kendisine ulaşıp sorunu çözmeye çalışıyoruz. Veya müşterimiz doğrudan çağrı merkezimiz üzerinden ya da email yoluyla memnuniyetsizliğini dile getirebiliyor. Tedarikçi firma ile müşteri arasında yaşanan anlaşmazlığı veya sorunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Ortalama 24 saat içerisinde problemin çözümlenmesine özen gösteriyoruz”.

