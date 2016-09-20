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Bayramda en çok küçükbaş kurbanlıklar ilgi gördü

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki canlı hayvan pazarında alınan tedbirlerle Kurban Bayramı huzur içinde geçti. Pazarda en çok küçükbaş kurbanlıklar rağbet gördü.


20 Eylül 2016 15:23

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı canlı hayvan pazarı, yoğun bir bayramı daha yaşadı. Pazarda alınan tedbirler ve kurbanlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın direktifleriyle Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirebilmeleri ve pazarda alışverişlerini rahat yapabilmeleri amacıyla birçok önlem aldık” dedi.
Pazara giriş çıkışlarda kullanılan yeni yol çalışmaları ve otopark düzenlemeleri ile yön levhalarının yapıldığını anlatan Kesriklioğlu, “Kurban Bayramında özel yaptırdığımız 6 bin500 adet kurban eti poşetini vatandaşlarımıza sunduk. Pazarımızda yaklaşık 4 bin 700 adet küçükbaş hayvan kurban kesimi gerçekleşti. 90 adet de büyükbaş kurban kesimi oldu. Ayrıca Malatya genelinde kesimden önce kaçan kurbanlıkları yakalamak için tim oluşturduk. Bu ekibimiz 9 adet vakaya gitmiştir. Kaçan kurbanlıklara müdahale eden ekibimiz, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden hayvanları yakalamış ve vatandaşlarımıza teslim etmiştir” diye konuştu.

Etiketler: ahmet çakır, bayram


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