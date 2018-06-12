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Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ramazan Bayramı tatili süresi içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz

12 Haziran 2018 09:08
 

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