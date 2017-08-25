Bayramda yola çıkacaklara hayati uyarılar

Bu yılın ilk 7 ayında yolda kalan 192 bin 625 araca çekici hizmeti, 98 bin 430 müşterisine de ikame araç hizmeti sağlayan Tur Assist’in Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Kurban Bayramı’nda yola çıkacaklara bir takım tavsiyelerde bulundu.

Yola çıkmadan önce araç bakımlarının mutlaka yaptırılması uyarısında bulunan Fenercioğlu, “yolyardimturkiye.com adlı blog sitesinde yer alan rehber niteliğindeki uyarılar ile sürücüler maddi ve manevi kayıplardan korunuyor. Muayenesinin zamanının geçmediğinden emin olun. Lastiklerinizin hava basıncını ve lastiklerin genel durumunu, aracın aksamlarını ve tüm gerekli malzemeleri kontrol edin. Gideceğiniz güzergahtaki yol çalışmaları hakkında önceden bilgi edinin. Giysilerinizin mümkün olduğunda rahat ve hafif olmasına özen gösterin. Pedalları hissedebileceğiniz ince tabanlı ve rahat ayakkabılar tercih edin. Sık sık dinlenin ve trafik kurallarına mutlaka uyun” ifadelerini kullandı.

Cemal Fenercioğlu, seyahat esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı da mutlaka yol yardım paketleri alınması gerektiğinin altını çizerek bu tarz paketlerde yer alması gereken standartları ise yerinde onarım, aracın çekilmesi ve kurtarılması, isteğe göre ikamete dönülmesi veya seyahate devam edilmesi, oto çilingir hizmeti, lastik değiştirme hizmeti, yakıt bitmesi durumunda aracın benzin istasyonuna çekilmesi, aracın emaneti, muhafazası ve 7/24 ulaşılabilir araç bilgi hattı olarak sıraladı.

