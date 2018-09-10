Bayram’ın telefonunda ABD ile irtibat listesi çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu şüpheli Ersin Bayram’ın cep telefon incelemesi raporundan dikkat çeken ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Bayram’ın cep telefonundaki notlarda ABD ile irtibat kurduğu kişi ve kurumlara ait bilgiler çıktı. Söz konusu çıkan deliller soruşturma dosyasına eklendi. Bayram’ın cep telefonundaki notlarda irtibat kurduğu kişi ve kurumlara dair bilgilerin FETÖ’nün ABD’deki etkin isimlerinden olması dikkat çekti. FETÖ’nün ABD’deki en önemli organizasyonlarından Türk-Amerikan Birliği ve Türk Kültür Merkezi’nin kurucuları arasında yer alan, ABD’deki Başkanlık seçimlerinde yüksek miktarda bağışta bulunan Faruk Koşar ile Gökhan Özkök’ün irtibat numaralarını yazdığı görüldü. Bayram’ın Koşar’ı ‘ABD irtibat’, Özkök’ü ise ‘ABD reel sektör’ olarak kaydettiği aktarıldı. FETÖ’nün eğitim kurumları ve sözde ticari iş yapan bazı odalarının faaliyetleriyle ilgilendiğine vurgu yapılan Bayram’ın, söz konusu faaliyetlerinin tamamına yakınının ABD ile yapılan veya yapılacak olan ekonomik faaliyetleri içerdiği bildirildi. Cep telefonunun “Tümkon” başlıklı notlar kısmında, ABD’ye FETÖ’cü iş adamları ile eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler, çalışan ve yöneticilerin gönderilmesi organizasyonuyla ilgilendiği ifade edilen Bayram’ın vize için ABD elçiliklerinden kontak kurulacak kişiyi aradığı anlatıldı.

YAZIŞMALAR ÇIKTI

Bayram’ın cep telefonunda bulunan bir ekran görüntüsünde, eşiyle boşanma sürecinde olduğuna dair bir yazışma çıktı. Bayram’ın eski eşinin başkasıyla yaptığı görüşmede, örgüte maddi kaynak sağladığı konusundaki faaliyetleriyle ilgili suç delillerinin bulunduğunu anlatıyor. Bayram’ın eski eşinin boşanma sürecinin ilerlemesi, çocuğunu ve nafaka alabilmesi için “Ellerimdeki bütün delillerle alabileceğim ne varsa alacağımı konuştum. Ersin’in adına olan arsa içinde dava açacağım. Elimde birkaç bir şey var. Dekontlar, yazışmalar falan” şeklinde mesaj attığı dikkat çekti.

CEZAEVİNDEN MEKTUP

FETÖ’ye üye olmak gerekçesiyle Keskin’de cezaevinde yatan bir kişi tarafından gönderilen mektup da soruşturma dosyasına girdi. Mektupta şüpheli Ersin Bayram’ın tutuklu aleyhinde konuşmaması için ikaz ettiği görüldü. Mektupta “Ama benim için Ersin’in ne dediği çok önemlidir. Zira erkek adam öyle vara yoğa konuşmaz. Yarın yüz yüze geleceği insanlara yüz kızartıcı ifadeler kullanmaz” ifadeleri yer aldı.

Asayişi sağlamak için “ByLock”tan talimat beklemiş

Erzurum’da FETÖ üyesi olduğu, örgütün sözde “büyük bölge mülkiye yapılanması”nda yer aldığı öne sürülen eski Ağrı Vali Yardımcısı Kâmil Aksoy hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin Karayazı Kaymakamlığı yaptığı dönemde olaylara müdahale edip etmeme konusunda sözde “Erzurum büyük bölge mülkiye imamı”ndan ByLock aracılığıyla talimat aldığı ortaya çıktı. İddianamede “Kaymakamlık görevinin gereklerine göre görev yerinde meşru hükûmetin temsilcisi olması ve meşru hükûmetten emir ve talimat alması gerekirken dosyadaki ByLock içeriklerinden anlaşılacağı üzere iktidarı devirmek suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırma gayesi içinde bulunan terör örgütünün yöneticilerinden emir ve talimat aldığı anlaşılmıştır” denildi.

Türkiye Gazetesi