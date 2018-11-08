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Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memuru başına silahla ateş etti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memuru başına silahla ateş etti
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memuru başına silahla ateş etti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memuru başına silahla ateş ederek intihar girişimde bulundu.

Olay, Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın içerisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıllık kadın polis memuru N.A. beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yere yığılan kadın polis memurunu ağır yaralı olarak Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. N.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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