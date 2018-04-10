Bayrampaşa’da elektrik kontağından çıkan yangın can aldı: 1 ölü

Olay saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir dekorasyon dükkanından meydana geldi. İddiaya göre Berkant Dicel babasının dekorasyon dükkanına geldi. Dükkan içerisinde iddiaya göre bir miktar uyuşturucu alan genç daha sonra ısınmak için dükkan içerisinde bulunan elektrik sobasını yaktı. Elektrik kontağının bir anda alev almasıyla genç alevlerin arasında kaldı.Kapıları kilitli olan dükkan içerisinde kalan genç yardım istedi ancak sesini duyuramadı. Dükkanın karşısında bulunan kahvehanedeki vatandaşlar dumanları görünce durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ölüm haberini alan gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Dumanların etrafı sarması üzerine dükkanın camlarını kıran vatandaşlar olay yerine yakın olan belediyeye ait sulama aracıyla ilk müdahaleyi yaptı.İtfaiye ekipleri sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek duman tahliyesine başladı.Dükkan içerisinde Berkant Dicel’e ulaşan itfaiye ekipleri genci sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrasında Dicel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Berkant Dicel’in ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemeleri ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Yoğun duman olduğu için giremedik”

Olayın görgü tanığı, “ Kahveyi temizliyorum o ara yangın çıktığını söylediler, dışarıya doğru koşup dükkanın camlarını kırdık. İçeriden çok yoğun duman çıkıyordu ve müdahale etme şansımız yoktu. Belediyenin su tankeri vardı burada onla içeriye baya bir su tuttuk. Daha sonra itfaiyeye haber verdik biz içeriye giremedik yoğun duman olduğu için itfaiyeyi bekledik. İtfaiye gelince müdahale etti içeride bir kişinin olduğunu söylediler. İçeride yaşamını yitiren çocuk bizim mahallemizin çocuğu tanıyorduk. Dükkan kendilerinindi artık arka tarafta mı oturuyorlardı bilmiyoruz ama elektrik sobası da vardı o tarafta. Ondan mı çıktı bilmiyoruz. Yaklaşık bir iki ay önce de cezaevinden çıkmıştı” dedi.

Ufuk Kıvık

