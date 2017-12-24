Diğer
Kategoriler

Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı: 1’i ağır 2 yaralı

Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Bayrampaşada kaza yapan araç alev aldı: 1i ağır 2 yaralı

24 Aralık 2017 04:49

Kaza, gece saatlerinde Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden taksi ile otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracın içinde bulunan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç alev aldı

Kazaya karışan otomobil alev almaya başladı. Kısa sürede alevler büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürdü. Aracın yanma anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Bayrampaşa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç