Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden taksi ile otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracın içinde bulunan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç alev aldı

Kazaya karışan otomobil alev almaya başladı. Kısa sürede alevler büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürdü. Aracın yanma anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.