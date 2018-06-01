Diğer
Kategoriler

Bayrampaşa’da kaza yapan araç alev aldı

Bayrampaşa’da meydana gelen trafik kazasında park halindeki otomobile çarpan başka bir araç aniden yanmaya başladı. Alevler içerisinde kalan otomobili ise o esnada oradan geçen TOMA söndürdü.

Bayrampaşada kaza yapan araç alev aldı

01 Haziran 2018 05:35

Kaza, saat 00:30 sıralarında O3 Karayolu Bayrampaşa Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Y., yönetimindeki 34 GJ 8551 plakalı otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü araç dörtlülerini açarak aracını güvenlik şeridine çekerek park etti. O esnada aynı istikamette seyreden Talha B., yönetimindeki 06 DM 6660 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Talha B., araç içerisinden çıkarken, kaza yapan otomobil alev almaya başladı.

Alev alan otomobili TOMA söndürdü
Yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpleriyle yanan otomobili söndürmeye çalıştı. 15 adet yangın tüpü alevler içerisinde kalan aracı söndürmeye yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. O esnada oradan geçen Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) alevler içerisinde kalan otomobile müdahale etti. TOMA tarafından söndürülen otomobilde itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: Bayrampaşa, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç