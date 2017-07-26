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Bayrampaşa’da otogarda ’10 Numara yağ’ operasyonu

Bayrampaşa’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, 10 numara yağ üretimi için kurulan kaçak tesise düzenlenen baskında 13 ton 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşada otogarda 10 Numara yağ operasyonu

26 Temmuz 2017 19:33
Bayrampaşa’da otogarda ’10 Numara yağ’ operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere ‘10 numara yağ’ diye tabir edilen kaçak akaryakıt satışı ve ikmali yapılan kaçak üretim tesisi tespit etti. Dün otogarın alt katlarında yer alan kaçak akaryakıt tesisine baskın yapan polis, operasyonlarda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan baskında tesiste 10 numara yağ üretimi yaptıkları belirlenen O.F., S.Y., A.M., Y.M. ve Ç.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Kaçak tesiste 10 numara yağ yapımında kullanılan çok sayıda materyal bulunurken, piyasa değeri
61 bin lirayı bulan 13 ton 600 litre kaçak akaryakıta da el konuldu. Tesis polis tarafından mühürlenirken, gözaltına alınan zanlılar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman 

 


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