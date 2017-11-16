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Bayrampaşa’da park halindeki otobüs alev alev yandı

Bayrampaşa’da park halindeki otobüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken otobüsün yanma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bayrampaşada park halindeki otobüs alev alev yandı

16 Kasım 2017 04:31

Yangın, 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Sancak Parkı yanında park hale bulunan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otobüste yanma meydana geldi. Kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından otobüs söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Bulut

Etiketler: otobüs, yangın

 

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