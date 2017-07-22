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Bayrampaşa'daki kazada şehit polis sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri Bayrampaşa’da kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru olay yerinde şehit olurken diğeri ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bayrampaşadaki kazada şehit polis sayısı 2ye yükseldi

22 Temmuz 2017 19:00
Bayrampaşa'daki kazada şehit polis sayısı 2'ye yükseldi - Tıkla İzle

 Kaza, Bayrampaşa Otogar bağlantı yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Otogar bağlantı yolu üzerinden Esenler istikametine giden motorize polis ekipleri henüz belirlenemeyen bir sebepten motorun hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorun üzerinde bulunan 2 polis memuru yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen 1 polis memuru olay yerinde şehit olurken diğeri ise çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı polisten acı haber geldi

Kaza haberini alan polis memurları olay yerine akın etti. Polis ekipleri kaza alanına güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmalarına başladı. Olay yeri incelemeleri tamamlanmasının ardından şehit olan polis ambulans aracı ile çevredeki en yakın hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun da şehit olduğu öğrenilirken isimleri hakkında emniyet kaynaklarından bilgi edinilemedi. 

Ufuk Kıvık
 


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