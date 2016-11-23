Bayrampaşa'da dün sabah Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin gün boyu yoğun çabaları sonucu söndürüldü. Toplam 92 araç ve 212 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 ton köpük kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada yangın ihbarı ardından 3 dakika içerisinde Eyüp istasyonu ekiplerinin olay yerine geldiği ve takviye ekipler talep ettiği bildirildi. Açıklamad 6 saatte kontrol altına alınan yangında toplam 262 iş yerinin hasar gördüğü vurgulandı.

Belediye'den yapılan açıklamada yangının çıkış nedeni ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

"Bu kapsamda yangının ihbarından önce önemli bir süre olayın fark edilemediği, görüldüğü anda da kendileri tarafından müdahale edilmeye çalışıldığı ancak yangının alt blok zemin plastik granül hammadde dükkanı dahiline sıçrayarak geliştiği anlaşıldı. Kolay yanıcı ve parlayıcı maddeler vasıtasıyla kat dahili ve üst katlara da kısa sürede sirayet ettiği değerlendirilmektedir. Çıkış noktası olarak işyerine ait saç baca ve alt kısmına tekabül eden yerdeki atık karton koli ve benzeri malzemelerin bulunduğu yer olarak öngörülmektedir"

Yangının çıkış anı kamerada

Baltan Kilimciler Sanayi Sitesi'ndeki yangının çıkış anı da kameralara yansıdı. Görüntülere göre karton koli ve atık maddelerin bulunduğu alanda çıkan yangın gitgide büyüyor ve binanı her tarafını dumanlar sarıyor.

