Bayrampaşa'da sanayi sitesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangının iş hanında bulunan diğer dükkanlara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Han dükkanları bulunan vatandaşlar yangının kısa sürede söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım ediyor. Han'ın alt katındaki dükkan sahipleri, itfaiyenin giremediği dükkanların anahtarlarını ekiplere vererek dükkanların kapılarını açtı. Yangının alt kattaki dükkanlara da sıçramasını önlemek isteyen ekipleri dükkan sahiplerinin yardımıyla çalışmalarını devam ettirdi. Yangının yol açtığı elektrik kesintisinden dolayı ekipler el fenerleri ve cep telefonlarının ışığıyla çalıştı. Yangının hala devam etmesinden kaynaklı küçük çaplı patlamaların yaşanması nedeniyle polis ekipleri dükkan sahiplerini binadan uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



Mehmet Altunışık - Ufuk Kıvık

