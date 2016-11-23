Bayrampaşa'da Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde plastik fabrikasında çıkan yangın sonucunda büyük hasar meydana geldi. Sabah saat 10.00 da başlayıp gece saatlerine kadar devam eden yangının bilançosu gün ağardığında ortaya çıktı. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken en üst kattaki otoparka da yaklaşık 20 aracın yandığı görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri sabah saatlerinden itibaren binada incelemelere başladı. Yangının nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan esnaflarda günün ağarmasıyla birlikte iş yerlerine koştu. Ancak incelemelerin devam etmesi nedeniyle içeriye giremediler. Esnaflar yanan iş yerlerini üzgün gözlerle uzaktan izledi. Bazı çalışanlar yangının önce binanın çöplerinde başladığını daha sonra içeriye sıçradığını söylediler. Yangının söndürülmesinde itfaiyenin yavaş davranıldığını iddia eden esnaflar zararlarının milyonlarca lira civarında olduğunu ve bunun büyükşehir ve itfaiye tarafından karşılanması gerektiğini söylediler.

Dükkanı yanan esnaflardan bir tanesi, “Burada elemanların ihmalinden kaynaklanıp ham maddeye sıçrayan bir olay var galiba ama biz olay başladığı zaman ciddi manada bir söndürme zafiyeti vardı. İçeriden hiç müdahale olmadan bu siteyi göz göre göre yaktılar. Başka bir şey yok. Benim görüşüm bu. Buraya itfaiye olur verdi bir tane numunelik yangın merdivenimiz var. burada bizim can kaybının olmayışının en büyük neden yangının kademe kademe sarması. Büyükşehir Belediyesi, itfaiye gelsin bu sorumluluğun altından kalksın. Bu esnafın zararını bu 3 kurum karşılasın” ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf ise, “Yangın ilk başta buradaki çöplerden çıkmış. Koşmuşlar ama alev almaya başlayınca yetişemiyorlar. Yangın hortumunu çekiyorlar. Yangın hortumu koridorda bitiyor. Burada rahat bir kamyon çöp var. tiner tenekeleri var. zaten onlar hemen alev alıyor. 4 trilyon gibi bir ham maddemiz var depomuzda” şeklinde konuştu.

Mehmet Altunışık

