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Bayrampaşalı esnaf sokaklarını gelin gibi süsledi

Bayrampaşa’da tekstil alanında faaliyet gösteren bir grup esnaf, iş yerlerinin bulunduğu sokağı adeta gelin gibi süsledi. Boş duvarları resimlerle doldurulan, kaldırımları ise rengarenk boyalarla kaplanan sokak, farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bayrampaşalı esnaf sokaklarını gelin gibi süsledi

12 Ağustos 2017 09:54
Bayrampaşalı esnaf sokaklarını gelin gibi süsledi - Tıkla İzle

Bayrampaşa’da tekstil alanında faaliyet gösteren bir grup esnaf, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Müşterilerinin dikkatini çekmek isteyen esnaf, iş yerlerinin bulunduğu Sardunya sokağı adeta gelin gibi süsledi. Sokağın üstünü gökkuşağı rengindeki şemsiyelerle süsleyen esnaf kaldırımları da birden fazla renge boyayarak güzel bir görüntü oluşturdu.
Kaldırım taşlarını boyamakla da yetinmeyen esnaflar, boş duvarlara da resimler yaptırdı. Yaptıkları renklendirmeler ve boyamalarla sokağı bambaşka bir şekle sokan esnaf şimdi daha fazla ilgi ve dikkat çekmeyi bekliyor.
Sadece İstanbul ve Türkiye’ye değil birçok farklı ülkeye de ihracat yaptıklarını belirten iş yeri sahipleri, amaçlarının müşterilerine güzel bir görüntü sunmak olduğunu söyledi. Sokağı kendi imkanları ile bambaşka bir görünüme kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen esnaf “Yakında sezon açılacak umarım bu renkli görüntüler işlerimize de yansır” ifadelerini kullandı.
 

Mehmet Altunışık
 


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