Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde bulunan bir mobilyacının baza deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 112 acil ekiplerinin de hazır bulunduğu yangında can kaybı yaşanmazken, baza deposu kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.