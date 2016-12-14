Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Uluslararası Eğitim Yöneticileri Çalıştayı kapanış törenine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Doğu Halep’te Suriye rejiminin ateşkesi ihlal ettiği konusunda şunları söyledi:

“Ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, sivillerin tedavisi için gerekli adımların atılması konusunda Türkiye olarak epeydir çaba sarfediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bizzat kendisinin birçok liderle ve özellikle Putin ile yaptığı telefon görüşmeleri, bizim dışişleri bakanları ile yaptığımız görüşmeler, fikirdaş ülkeler kapsamındaki toplantılar, İran ve Rusya ile yaptığımız görüşmelerimiz, aynı şekilde askerlerimizin ve uzmanlarımızın, istihbaratımızın muhatapları ile yaptığı görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün itibariyle bir anlayış ortaya çıkmıştı. Bu anlayış çerçevesinde öncelikle sivillerin buradan çıkartılması ve ihtiyaçların karşılanması, sağlıkla ilgili tedaviler dahil, bu anlaşma çerçevesinde bazı adımlar da attık. Otobüsler de bölgeye gitmişti. Şimdi görüyoruz ki rejim ve bazı ayrı gruplar buna engel olmaya çalışıyor. Burada Rusya var, İran var, İran’ın desteklediği güçler ve tabi ki rejim var. Hiç kimse suçu başkasına atmasın, topu başkasına atmasın. Burada bir anlaşma var, anlayış var. O anlaşmanın da uygulanması gerekiyor. Esasen bundan yaklaşık 10 gün önce biz buna benzer bir anlaşma sağlamıştık, anlaşmanın yapılmasına vesile olmuştuk. Tarafları bir araya getirmiştik yine Ankara’da. Daha sonra yine maalesef bu anlaşmada istediğimiz gibi uygulanmadı. Burada bir dram var, vahşet var. İnsanlar, siviller, çocuklar katlediliyor. Artık hiç kimse kimseye suç atmasın. Burada herkes sorumludur, vebali herkesindir. Biz samimi bir şekilde ateşkesin sağlanması ve bu anlaşma çerçevesinde insanların buradan çıkartılması konusunda adımlar attık, vesile olduk ama görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün akşam Lavrov ile görüştüm. Bugün de İran Dışişleri Bakanı ve Lavrov ile tekrar öğle civarında görüşeceğiz. Umarım herkes buna riayet eder ve burada vahşet, zulüm durur.”

“Tahliyeler başladı mı?” sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Tam anlamıyla olmadı. Gecikmeler oldu bu engellemeler sebebiyle, değişik yerlerden bazı taciz atışları oluyor. Tam anlamıyla tahliye henüz gerçekleşemedi ama hazırlıklarımız tamam. Hem Halep’te, hem Türkiye’nin içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde oluşabilecek kamplar konusunda AFAD ve Kızılay hazırlıklarını tamamladılar. Bunun içinde insani yardım ve tıbbi yardım da var” ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek