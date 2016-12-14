Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » 'Bazı engellemeler nedeniyle tahliyelerde gecikme oldu'

'Bazı engellemeler nedeniyle tahliyelerde gecikme oldu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'e ilişkin olarak, “Tahliyeler tam anlamıyla olmadı. Bazı engellemeler nedeniyle gecikmeler oldu. Değişik yerlerden bazı taciz atışları oluyor. Tam anlamıyla tahliye henüz gerçekleşemedi ama hazırlıklarımız tamam” dedi.

Bazı engellemeler nedeniyle tahliyelerde gecikme oldu

14 Aralık 2016 12:27

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Uluslararası Eğitim Yöneticileri Çalıştayı kapanış törenine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Doğu Halep’te Suriye rejiminin ateşkesi ihlal ettiği konusunda şunları söyledi:
“Ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, sivillerin tedavisi için gerekli adımların atılması konusunda Türkiye olarak epeydir çaba sarfediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bizzat kendisinin birçok liderle ve özellikle Putin ile yaptığı telefon görüşmeleri, bizim dışişleri bakanları ile yaptığımız görüşmeler, fikirdaş ülkeler kapsamındaki toplantılar, İran ve Rusya ile yaptığımız görüşmelerimiz, aynı şekilde askerlerimizin ve uzmanlarımızın, istihbaratımızın muhatapları ile yaptığı görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün itibariyle bir anlayış ortaya çıkmıştı. Bu anlayış çerçevesinde öncelikle sivillerin buradan çıkartılması ve ihtiyaçların karşılanması, sağlıkla ilgili tedaviler dahil, bu anlaşma çerçevesinde bazı adımlar da attık. Otobüsler de bölgeye gitmişti. Şimdi görüyoruz ki rejim ve bazı ayrı gruplar buna engel olmaya çalışıyor. Burada Rusya var, İran var, İran’ın desteklediği güçler ve tabi ki rejim var. Hiç kimse suçu başkasına atmasın, topu başkasına atmasın. Burada bir anlaşma var, anlayış var. O anlaşmanın da uygulanması gerekiyor. Esasen bundan yaklaşık 10 gün önce biz buna benzer bir anlaşma sağlamıştık, anlaşmanın yapılmasına vesile olmuştuk. Tarafları bir araya getirmiştik yine Ankara’da. Daha sonra yine maalesef bu anlaşmada istediğimiz gibi uygulanmadı. Burada bir dram var, vahşet var. İnsanlar, siviller, çocuklar katlediliyor. Artık hiç kimse kimseye suç atmasın. Burada herkes sorumludur, vebali herkesindir. Biz samimi bir şekilde ateşkesin sağlanması ve bu anlaşma çerçevesinde insanların buradan çıkartılması konusunda adımlar attık, vesile olduk ama görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün akşam Lavrov ile görüştüm. Bugün de İran Dışişleri Bakanı ve Lavrov ile tekrar öğle civarında görüşeceğiz. Umarım herkes buna riayet eder ve burada vahşet, zulüm durur.”

“Tahliyeler başladı mı?” sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Tam anlamıyla olmadı. Gecikmeler oldu bu engellemeler sebebiyle, değişik yerlerden bazı taciz atışları oluyor. Tam anlamıyla tahliye henüz gerçekleşemedi ama hazırlıklarımız tamam. Hem Halep’te, hem Türkiye’nin içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde oluşabilecek kamplar konusunda AFAD ve Kızılay hazırlıklarını tamamladılar. Bunun içinde insani yardım ve tıbbi yardım da var” ifadelerini kullandı.  

Pelin Üzek

Etiketler: Halep, Mevlüt Çavuşoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç