B.B. Erzurumspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Henüz istediği galibiyete ulaşamamış olan B.B. Erzurumspor galibiyet alıp motivasyon kazanmak için Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor. Antrenmanda hırsla çalışan futbolcular ise galibiyete hazır gözüküyor.

Ankara Demirspor karşılaşmasını kazanıp motivasyon kazanmak istediklerini ve Galatasaray karşılaşmasını ligdeki yükseliş maçı olarak gördüklerini söyleyen B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Ziraat Türkiye Kupası'na Ankara Demirspor galibiyetiyle başlayıp motivasyon kazanmak istiyoruz. İyi futbol oynuyoruz ama galibiyet golünü atamıyoruz. Bu yönde ekstradan gol çalışmaları yapıyoruz. Galatasaray, Akhisarspor'a kaybettiği mücadelenin hırsını bizden çıkarmaya çalışacaktır. Biz de Süper Lig'deki yükseliş maçımızı Galatasaray galibiyetiyle yapmak için hazırlanacağız” dedi.



Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan ve düz koşu yaparak ısınma çalışmalarını tamamlayan B.B. Erzurumspor, 5'e 2 pas çalışmasından sonra çift kale maç yaptı. B.B. Erzurumspor gol çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.Çağrı Korkmaz - Şahap Gürler