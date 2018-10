B.B. Erzurumspor teknik direktör Mehmet Özdilek'le sözleşme imzaladı

B.B. Erzurumspor kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, AS Başkan Ünsal Kıraç ve gazeteciler katıldı.

İmza töreninde konuşan B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan kariyeri başarılarla dolu bir teknik adamla anlaştıklarını ifade ederek, “ Bulunduğumuz durum itibari ile daha önceki hocamız olan Mehmet Altıparmak hocamız ile yollarımızı ayırmış durumda bulunduk. Mehmet hocamız sağ olsun Süper Lig'e çıkmamızda çok büyük emekleri ve hizmetleri oldu. Bugün itibari ile hem futbolculuk döneminde kariyeri başarılarla dolu olan hem de teknik direktör olarak ta hayatı başarılarla dolu olan hocamız Mehmet Özdilek'le bugün itibari ile anlaşmış bulunuyoruz. Biz kendisine inanıyoruz güveniyoruz taraftarlarımız da inansınlar güvensinler” şeklinde konuştu.

Mehmet Özdilek,” Bu ortamlara alışık bir teknik adamım“

B.B. Erzurumspor'un zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Özdilek kendisinin bu gibi süreçlere alışık olduğunu bu yüzden camianın sabırlı olması gerektiğini belirterek “ Bu süreçleri 11 yıldır yaşayan bir teknik adamım. Gittiğim takımları genelde 2 puan, 3 puanda aldım hep hiç 10 puan, 15 puan da almadım. Dolayısıyla bu ortamlara alışık bir teknik adamım bu süreçte tabi ki sakin olmak çok önemli camia olarak telaşlanmamamız lazım. Derler ya bu köprünün altından daha çok sular akar 27 hafta var ortada 81 puan var bakıldığı zaman orta da çok büyük puan baremi var. Evet bulunduğumuz konumdan hoşnut değiliz mutsuzuz bu şehir olarak, camia olarak, taraftar olarak, oyuncu grubu olarak, teknik heyet olarak ama bu bir süreç bizim elimizde de bir sihirli değnek yok sonuçta zamanla bu süreci lehimize çevireceğiz” dedi.

Özdilek, “İçeride oynayacağımız her maçın favorisi biziz”

B.B. Erzurumspor'un evinde oynadığı her maça mutlak favori olarak çıktığını bunu cumartesi günü oynanacak olan Alanyaspor maçında göstereceklerini ifade eden Özdilek, “ Şunu çok net söylüyorum içeride oynayacağımız her maçın favorisi biziz ilk devrenin bitimine 10 hafta var 6 tane içeride maçımız var çok basit pratik hesaplar yapıyorum 4 tane dışarda var 6 tane içeride var hepsini kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz potansiyelimiz var daha bir şeyin kaybolmadığının mesajını vermeye çalışıyorum. Öldük, bittik, mahvolduk düşüncesi bizi başka bir tarafa götürür. Doğaçlamadan daha çok beynimizle oynamayı öğrenmemiz gerek. Cumartesi Alanyaspor maçında takımda bir çok şeyin değiştiği sinyalini alacaksınız. Her maça tek tek bakacağız kendi bulunduğumuz konumu iyi analiz edeceğiz, rakibi iyi analiz edeceğiz rakibin güçlü ve zayıf yönlerini biz oyuncularımıza aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Sefa Tetik